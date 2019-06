Purjuspäi autoroolist tabatud Roosileht: hinge täidab kahetsus ja see, et inimesed annaksid andeks

«Jube raske on alustada kahetsusega saadet,» tunnistas Roosileht hommikuprogrammis. «Ma poleks iial arvanud, et ühel hetkel ka niisugune saade tuleb.»

«Tõepoolest, see, mis mu hinge praegu kõige rohkem täidab on kahetsus ja see, et inimese annaksid andeks selle, mille ma olen korda saatnud,» lisas ta.

Ka sõnas Roosileht, et põhjendust sellele kõigele ei olegi olemas. «Kui sa midagi niisugust ebameeldivat teed ja see on su elu kõige halvem päev, siis õigustada siin midagi ei ole.»

Samuti lisas ta hommikuprogrammis, et kohtuotsus on alles ees. «See alles tuleb ja kõik, mis sellega kaasas käib, vormid, nõuded ja karistus - see kindasti tuleb ja see tuleb vastu võtta sirgeselgselt.»

Roosileht on kohtus juba täna. «Ma lähen kohtusse ja kuulan otsuse ära,» lisas ta.

Kuigi saates viidati sellele, et nädalavahetusel oli täiskuu ja et see ajab inimesed vahel pööraseks, Roosileht sellega päriselt ei nõustnud. «Ma kardan küll, et kui sa oled ise ühe käki kokku keeranud, siis seda kuu süüks nüüd küll ilus ajada ei ole.»

«Kuu on väga kena nähtus ja kui täiskuu ilusti aknast sisse paistab, siis see on tegelikult midagi toredat.»

Ka kordas ta, et ühtegi põhjendust sellisele teole pole. «Ei hea tuju ega halb tuju, et niisugust sündmust ette võtta või läbi elada.»

Allan Roosileht sai arestimajast vabaks. FOTO: Madis Sinivee/Postimees

Samuti rääkis Roosileht avameelselt ka sellest, mis järgnes sellele, kui politsei oli ta kinni pidanud. «Mind viidi arestikambrisse, sellepärast, et kui ma olin juba alkoholijoobes roolis ja seadust rängalt rikkunud, siis ei olnudki seal mingisugust teist võimalust.»

«Ma paneksin just südamele kõikidele nendele inimestele, kes vahel mõtlevad, et järsku ei jää vahele ja mõtlevad purjus peaga rooli minna, siis ärge minge,» hoiatas Roosileht.

«Sellepärast, et ühel hetkel, siis kui politsei teid peatab, katkeb kogu teie elu - kõik, mis te olete mõelnud, mis te teete, tahate kassile minna süüa viima ja nii edasi ja edasi,» sõnas ta ja lisas: «Ühesõnaga see kõik jääb teist väljapoole.»