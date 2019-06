Piltuudis: Eesti spordikaunitari Grete Griffini miljonärist abikaasa on lausa pronksi valatud

Eestlasest mitmevõistleja abiellus mullu märtsis Ameerika jalgpalluri Robert Griffin III-ga. Nende peres kasvab tütar Gloria, kes saab juulis kaheaastaseks. Grete ootab praegu teist last.

Grete jagas sotsiaalmeedias Texase osariigis Waco linnas tehtud pilti, kus on oma abikaasa süles – ainult selle vahega, et tegemist on mehe pronksist skulptuuriga. «Wacost ei saa lahkuda ilma oma kullakest üle vaatamata,» kirjutas sportlanna foto juurde.