Netflixi lühisarja tõttu jäi 30 aastat tagasi viis süütut meest vangi saatnud advokaat tööst ilma

Netfixi kanalilt jookseb praegu sari «When They See Us», mis räägibki just nimelt loo sellest juhtumist. Central Parki Viisik, nagu neid meedias kutsuma hakati, koosnes viiest noormehest, kes olid vanuses 14–16 aastat, ja keda hakati 1989. aastal New Yorgi keskpargis toimunud rünnakus ja vägistamises süüdistama. Sari on inspireeritud päris sündmusest, mida on tugevalt dramatiseeritud. Sarjas on näha, kuidas New Yorgi politseiuurijad tegid kõik endast oleneva, et pealiskaudsed asitõendid viie noormehega klappima panna. Selle tulemusena mõisteti kahe kohtuprotsessi järel Kevin Richardson, Antron McCray, Yusef Salaam, Korey Wise ja Raymond Santana süüdi teos, mida nad ei sooritanud.