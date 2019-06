Mobiiltelefonid sunnivad alla vaatama, tekitades koljule «ogasid»

Need «ogad» kasvavad, et toetada suuremaid ja tugevamaid lihaseid, mis on kaelal ja pea allosas, teatab dailymail.co.uk.

19. sajandil leidsid arstid esmakordselt, et kolju allosas võivad olla sellised väljasopistused ning siis olid need väga haruldased. Nüüd aga on need sagenenud ning sadadel inimestel on neid läbi naha tunda ja näha.

Kõige enam esineb neid «ogasid» 18 – 30-aastastel, sest nemad kasutavad mobiiltelefone, tahvel- ja sülearvuteid enim.

Teadlased tegid uurimise käigus koljuskaneeringu rohkem kui 1000 inimesele vanuses 18 – 86 eluaastat.

«Olen olnud arst 20 aastat ja alles viimasel kümnendil olen leidnud oma patsientide koljul luulisi väljasopistusi. Need tekivad pidevast alla vaatamisest,» sõnas uuringut juhtinud David Shahar.

Ta lisas, et nutiasjad teevad meie elu kergemaks, kuid samas tekitavad kehas pingeid, eriti pea ja kaela piirkonnas.

«Pidev allavaatamine mõjutab pead ja kaela ühendavaid lihaseid, mida inimkond varem kasutas vähem kui nüüd. Täiskasvanu pea kaalub umbes viis kilogrammi ja sellise raske pea ette hoidmine paneb osad lihased pingesse. Need lihased suurenevad, kuna peavad pead sageli teatud asendis hoidma. Kolju reageerib suurenenud lihastele sellega, et seal hakkavad luurakud vohama,» lisas arst.

Uuringu kohaselt on inimesed nädalas keskmiselt nutitelefone kasutades pea alla suunatuna üle 24 tunni. See on päevas umbes 3,5 tundi.

Inimesd vaatavad telefon keskmiselt iga 12 minuti järel.

Lisaks pea ja kaela pingetele tekitab pidev nutitelefoni vaatamine ka rühiprobleeme. Kuna telefoni hoitakse käes, siis võivad tekkida õlavarre piirkonda pinged ning luusopistused võivad tekkida ka nimetatud piirkonnas.

Arst Shahari sõnul tõenäoliselt need luusopistused probleeme ei tekita, kuid nad ei kao ära, kui inimene näiteks nutiasjade kasutamises mingil põhjusel loobub.

«Kujutage ette, et need kolju «ogad» on nagu koobastes kasvavad stalagmiidid ja stalaktiidid. Nad kasvavad üksteist segamata, kuid nad ka ei kao kuhugi,» selgitas arst.