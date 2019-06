Mõtlemapanev lugu: see kaunitar varjas pikka aega saladust, mille tõttu ei lahkunud lõpuks enam isegi koduseinte vahelt

Nimelt diagnoositi kahe lapse emal 2017. aastal alopeetsia - nahahaigus, mis põhjustab juuksekadu. Haigus avastati pärast seda, kui naise ema märkas juhuslikult, et tema pealael oli kiilakas laik.

«Kui ma seda esimest korda nägin, olin ma laastatud,» tunnistas Charlie, kelle jaoks on just tema juuksed olnud midagi sellist, mis talle enda puhul eriliselt meeldinud on.

26-aastasel Charlie Prestonil diagnoositi 2017. aastal alopeetsia - nahahaigus, mis põhjustab juuksekadu. FOTO: Scanpix/ CATERS NEWS / Caters News Agency

Vaatamata sellele, et Charlie ei märganudki, kuidas tema juuksed muudkui välja kukkusid, tunnistas ta, et lõpuks oli laik tema pealael nii suur, et ta pidi kogu aeg peakatet kandma.

26-aastane naine hakkas juba lootust kaotama, kui ravikreemid ega kohvišampoonid asja paremaks ei teinud. Nii loobuski ta ühel hetkel kohtingutel käimisest ning keeldus lõpuks isegi kodust lahkumast.

Ühel päeval mõistis ta aga, et alopeetsia on midagi sellist, mida ei peaks häbenema. «Ühel päeval ärkasin üles ja mu maailmapilt muutus täielikult, sest hakkasin mõtlema inimestele, kes on oma juustest täielikult ilma jäänud.»

«Mu sõber suri vähki, kui ta oli kõigest 13-aastane ja tema ei kadnud parukat isegi siis, kui kõik juuksed kaotas. See pani mind tõsiselt mõtlema,» tunnistas Charlie.

Ühel päeval mõistis Charlie aga, et alopeetsia on midagi sellist, mida ei peaks häbenema. FOTO: Scanpix / CATERS NEWS / Caters News Agency

«Sel hetkel otsustasin ma, et kuradile see. Ma postitasin sellest Facebooki ja läksin kodust välja laiku varjamata ning sain väga palju toetust inimestelt, keda ma isegi ei tundnud.»

Kaks aastat hiljem on tema juuksed täielikult tagasi kasvanud. Ometigi tunnistab naine, et on samas täheldanud ka seda, et tema juuksed on taas välja langema hakanud.

«Teate mis? Mind isegi ei huvita see.»