Tüdrukuid hullutavad kaksikud Marcus ja Martinus: fännid tungivad koju ja autoaknast sisse

Kaksikutest lauljad, kes kes veedavad ühist aega nii kodus, koolis kui ka lavalaudadel, avaldavad, et vajavad teineteisest pidevalt pausi. «Aga samas tunneme siis jälle, et tahaks koos olla,» naeravad popduo M&M liikmed. Nagu kaksikute puhul ikka, siis ka neil tuleb ette tülisid. «Väikeste asjade pärast,» täpsustavad poisid ja lisavad, et jalgpall on teema, milles Marcus ja Martinus jäävad alati eriarvamustele.



Kas ülinoorelt kuulsuse hõngu tundnud poisid ei pelga, et see võib nende elud ära rikkuda nagu Justin Bieberiga juhtus? «Me alustasime oma muusikukarjääriga varemgi, kui Justin, olime alustades kõiges 10-aastased,» täpsustab Marcus, kelle sõnul on nende perekond on nende jaoks alati seljataga olemas olnud ja seniajani on kõik hästi läinud. Poisid tunnistavad aga siiski, et kuulsusel on ka varjukülg. «Pidudest ja muust, mida meie vanused teevad, jääme ilma,» avaldab Marcus. Samas leiavad nad ühiselt, et tegelikult piisab neile ka teineteise seltskonnast.



«Aga meile ei meeldi, kui fännid meile koju tungivad või läbi akna pilte teevad - see ei ole üldse lahe,» tunnistab Martinus ühe kuulsusega kaasneva varjukülje. Kõige pöörasemaid fänne on kaksikutest lauljad kohanud siiski Soome lennujaamas. «Nad olid tugevamad, kui meie turvamehed ja lükkasid massi lihtsalt eest, et pilti teha, hiljem hüppasid akendest meile autosse ning püüdsid pagasnikust sisse ronida,» räägivad poisid ühest kõige meeldejäävamast seigast oma muusikukarjääri ajaloost.



Fännihordidest hoolimata tunnistavad noormehed, et girlfriendi neil ei ole ja Tinderit nad ei kasuta. «Mul on neli tüdruksõpra,» tunnistab Marcus naljatledes. Vend parandab, et ei, tal olla siiski kaks. Viimaks tunnistavad poisid, et on tüdruksõprade jaoks liiga noored.