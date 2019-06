Harry ja Meghani poeg Archie ristitakse suure tõenäosusega sel nädalal

Kuningakoja esindajate teatel on Archie ristimisel peale vanemate ja ristivanemate kohal ka vanaisa, prints Charles ja kasuvanaema, hertsoginna Camilla ning Meghani ema Doria Ragland. Veel ei ole selge, kas prints Harry vend, prints William ja ta naine, hertsoginna Catherine osalevad.

Kuninganna Elizabeth II ei saa ristimisel varem teada oleva tööülesande tõttu osaleda. Samuti ei ole kohal kuninganna abikaasat, prints Philipit, kes on pensionil ja Londonist eemal Norfolkis.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor oma ema Sussexi hertsogina Meghani süles. Juures on Meghani ema Doria Ragland, prints Harry, prints Philip ja Elizabeth II

Prints Harry esindajate teatel kannab Archie sama ristimisrüüd, milles ristiti prints Williami ja hertsoginna Catherine’i kolm last, prints George, printsess Charlotte ja prints Louis. See pärineb kuninganna Victoria (1819–1901) ajastust, olles algse rüü koopia.

6. mail 2019 sündinud Archie, kellel ei ole tiitlit, on avalikkuse ees olnud vaid ühe korra. Ta vanemad tutvustasid teda Windsori lossis meediale kaks päeva pärast ta sündi, 8. mail.

Harry ja Meghan on avaldanud sotsiaalmeedias oma pojast mõned fotod.

Ristimisel on last paremini näha ja arvatakse, et siis ilmub sellest lapsest rohkem fotosid.