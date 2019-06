Miljonid kärbsed vallutasid Uuralites asuva küla

«Oleme kärbeste kätte lämbumas. Tunne on selline, nagu elaksime prügimäel. Aknaid ei saa avada ja välja minemine on seotud riskiga, sest kärbsed üritavad ninna, suhu, silma ja kõrva lennata,» sõnasid Lazorevõ küla elanikud.

Sverdlovski oblasti kohaliku telekanali teatel on kärbeste paljunemiseks loodud soodne olukord ja selle tõttu on neist raske lahti saada.

Farmer Andrei Savtšenko võttis omaks, et väetas põlde kanajäänustega, sest nii on tehtud aastakümneid ja selline põld annab head saaki.

Teised kohalikud taimekasvatajad on mures, et kärbeste tõttu võivad nende õuna-, pirni-, kirsi- ja ploomipuud kannatada saada ning saak jääb kesiseks.

Kärbseprobleemis süüdistatav farmer Savtšenko ei ole võtnud süüd omaks öeldes, et mitte ühelgi kärbsel ei ole silti küljes, et need on pärit tema põldudelt.