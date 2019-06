Allan Roosileht peeti politsei poolt kinni. Kas põhjus võis olla purjus peaga juhtimises?

Elu24-ga rääkinud politsei valvetoimetaja Kerly Virk sõnas, et politsei pidas Koidula ja Faehlmanni tänava ristis kinni ebaadekvaatseid manöövreid teinud juhi.

Kinnipidamisel selgus, et Hyundaid juhtinud 59-aastane mees on joobes. Pressesindaja lisas, et andmekaitseseadusest lähtuvalt nad ei saa isikut avaldada.