«Kohtumispaik keset Eestit on nüüd kindlaks tehtud: Tallinn- Tartu mnt. Viljandi ristis asuv söögikoht Tikupoiss! Ja hea uudis on see, et iga tund kohtuvad erinevad inimesed.. Minu tänane «saak» kell 15 on teie ees: Owe Petersell õde Ave ja koer Sorryga (kelle järgi ta endale habeme valis!) ning Teet Margna abikaasa ja tütrega,» kirjeldas Maire Aunaste juhuslikku kohtumist.