Erootikaajakiri «Maaja» sai 30-aastaseks

«Erootikaväljaande väljaandmise jumalavallatu idee tekkis Matti Loogal 1989. aasta alguses. Huvi seksiteema vastu oli suur. Õnneks oli 1989. aastaks ilmunud mitmeid sotsialismi alusmüüre õõnestavaid märke. Üks neist oli kooperatiivide seadus, mis lubas eraisikutel teeninduskooperatiive asutada. Matti leidis seadusest, et kooperatiiv võib anda välja ka infolehte, kuid mitte iseseisvalt, vaid mingi ametiasutuse n-ö tiiva all. Veel tuli nõusolek saada rajooni parteibüroolt, mille eesotsas oli Jaak Allik. Tänu Alliku tolerantsusele õnnestus ka see takistus ületada. Viimasena pidi oma «dabro» andma Glavliti (tsensuur) Eesti esindaja. Talle sai rõhutatud tulevase väljaande üldkultuurilembust, erootika osa mainis Matti mokaotsast ja muuseas. Ja vanahärra jäi nõusse.»