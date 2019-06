SUVEL PUHKAMA Kuhu reisiksid Eesti tuntud inimesed, kui rahas ei oleks küsimus?

Kuid unustame hetkeks raha.

Kui raha ei oleks küsimus, siis on terve maailma meile valla. Me saame reisida Ameerikasse, Aafrikasse, Austraaliasse, Aasiasse, saame reisida mööda ja üle Euroopa. Me saame teha ja kogeda kõike, mida meie fantaasia meile võimaldab.

Ning kui meil on oma kujutlus sellest, kuhu me reisida tahame või mida teha soovime, siis ongi ainuke küsimus raha.

Küsisime mitme Eesti avaliku elu tegelase käest, kuhu nemad tahaksid reisida, kui raha ei oleks küsimus.

Loe nende vastuseid ja vaata, kas sinu kujutlus ideaalsest reisist kattub kellegagi.

AJAKIRJANIK KRISTINA HERODES

Mida puhkusega ette võetakse, ütleb inimese kohta palju. Nii et mingi kergekaaluline küsimus see pole, hoopis raju paljastus! Laias laastus võib unistuste põhjal joone vahele tõmmata – ühtedele soe meri, lebo, poputamine ja pidu kärarikkas seltskonnas, teistele jahedad mäed, karm ronimine, askeetlik elu ning üksindus. Kummalisel kombel sobib minule just see teine. Parim puhkus tähendab tavaliselt nii suurt füüsilist pingutust, et tagasi tööle jõudes tundub kogu tavaelu minu jaoks nagu puhkus olevat. Kuid vaimse poole pealt klaarib see kõvaketta imeliselt ära. Minu reiside eesmärk on pea alati looduse keskel olla, maailma avastada, vabadust tunnetada, enda võimed proovile panna ning midagi ebareaalselt ilusat näha.

Kristina Herodes, island hopping tuuril Tais. FOTO: Marko Külaots

Küllalt kummaline kirg tõtt-öelda, sest tavalisel töölainel surfates sobivad mulle nii möll, peod kui inimesed ülihästi. Glamuur, sära, luksus ja poputamine – kõik kõlbab. Kuid puhkusel ajab see kraam mul juhtmed kokku. Tahaks puhast õhku, avarust, kaugust, vaikust ja rahu.

NÄITLEJA MAARJA TAMMEMÄGI

Minu paradiis puhkepaik asub väga lähedal. Nimelt Värskas, kus metsade vahel on meie õdus maakodu. Seda külastan aastaringselt, kui on tarvis n-ö akusid laadida. Aga välisreisidest kibelen juba pikemat aega Maldiividele. Tahaks kogeda sellist India ookeani saareidülli.

Maldiivid. FOTO: CATERS NEWS / Caters News Agency

JUUTUUBER DEANA NOOP

See pole küll eriti suvine või tüüpiline sihtkoht, kuid olen alati tahtnud Islandile minna. Ei teagi, miks. On alati lihtsalt kutsunud mingil põhjusel.

Samas kui kõik välismaa juutuuberid, keda jälgin praegu, järjest Balile palmi alla lähevad, siis tekib endal ka soov minna. See Bali on pigem tuju kui unistus muidugi.

Island FOTO: Sarah Bethea / SWNS.com / Sarah Bethea / SWNS.com

LAULJA JA BLOGIJA HELEN ADAMSON

Kui raha ei oleks küsimus, siis sõidaksin ma Madagaskarile. Minu suurim unistus on olnud Madagaskarile sõita. Madagaskar on lihtsalt niivõrd eriline sihtpaik, kuna ta on muust maailmast olnud eraldatud miljoneid aastaid ja seetõttu on Madagaskari loodus täiesti unikaalne. Seal kasvavad taimed ja elavad loomad, keda mujal maailmas ei kohta, näiteks baobabipuud ja leemurid. Ma arvan, et see on kogemus, mis erineb täiesti senistest reisikogemustest.

Madagaskar. FOTO: Inaki Relanzon / 1

LAULJA MERIT MÄNNISTE