Tanel Padar sattus kohtinguäpis identiteedivarguse ohvriks

Eesti karistusseadustikus on kirjas, et kui kasutada teise isiku isikuandmeid, et luua temana esinemise teel teadvalt ebaõige ettekujutus, ja tekitada kahju teise isiku seadusega kaitstud õigustele või huvidele, on karistuseks rahatrahv või kuni kolmeaastane vangistus.