Poliitik Raimond Kaljulaid abiellus elukaaslase Jane Palmiga

Raimond ja Jane on koos elanud 2017. aastast, olles kohtunud töö juures. Naljakal kombel värbas Raimond koos tolleaegse äripartneriga Jane tööle sisuturnundusagentuuri PRB.

Enne seda oli presidendi poolvend Raimond juba korra abielus. Janele on see esimene abielu.

Raimond: Ma olen küllalt kärsitu nende inimeste suhtes, kes ei ole oma väljaütlemisi väga läbi mõelnud ega oska oma seisukohti tõsiseltvõetavate argumentidega põhjendada. Ma olen küllalt paindumatu reisikorralduslikes küsimustes, sihtpunktide ja majutuskohtade valikul, lennupiletite broneerimisel. Nendes asjades on mul tihti selge arusaamine, kuidas on õige ja minuga on raske läbi rääkida.