Inim-Barbie: 48-aastane üksikema peab oma plastikelu fantastiliseks

Enda eesmärgi saavutamiseks on Evans teinud 105 iluprotseduuri, kulutades nendele ligi kaks aastakümmet ja 40 tuhat eurot. Kõik selleks, et ta näeks välja nagu Barbie. Järgmise kahe aasta peale on Evans planeerinud veel seitse iluprotseduuri, mis aitavad tal oma ideaalvälimust saavutada.

Rachel Evans, kes on teinud 105 iluprotseduuri, et näha välja nagu Barbie-nukk.

«Ma tahan 50-aastaselt olla kõike plastikum naine maailmas,» tunnistab Evans, kes peab oma motoks «Barbie Girl» laulusõnu: «Plastikelu, see on fantastiline!»

Evans tegi oma esimese iluprotseduuri, Botoxi süsti, 35-aastaselt. Naine oli tulemusega väga rahul ja tunnistas, et protseduur justkui kustutas valu tema näost. «Ma tunnen ennast autentsena, kui mu nägu on vakantne.»

Oma välimuse eest hoolitsev Evans käib kolm korda nädalas jõusaalis ning kulutab ligi 230 eurot kuus juustepikendustele, küüntele ning päevitusele. Tänu kõigele eelnevale ning oma rangele dieedile, on Evansil aastaringselt bikiinikeha ning mehed peavad naist palju nooremaks, kui ta tegelikult on.

«Ma olen tõestus, et 50 on uus 30!»

Lisaks sellele, et Evans tahab välimuset olla Barbie-nukk, on ka naise kolmetoaline korter nagu päris Barbie maja. Kogu elamine on roosa ning mööbel on tavapärasest miniatuursem ja samuti plastikust.