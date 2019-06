Video: vaata, kuidas see väike tüdrukutirts Eesti räpparitele tuule alla teeb

Väike Luisa, kes andis septembris välja ingliskeelse muusikavideo «Happy Sunlight», on tagasi teise singliga, mis räägib soojamaareisist. Kuigi tegemist on erakordselt noore artistiga, jääb uus singel «Ja nii» silma kvaliteetse produktsiooni ja ägeda video poolest.

«Siin on minu teine muusikavideo! Mulle meeldib väga perega koos reisida. See laul räägibki sellest! Loodan, et teile meeldib. Isa aitas seekord nii biidi kui filmiga. Sõnadega aitas Louis! Karel Kattai mix&master! Kokku monteeris video VAAS!» kirjutas Luisa video juurde.