Kuumad fotod: Vene riigiametnik võttis Playboy jaoks ihualasti

27-aastane Anna Anufrieva võttis Vene Playboy jaoks paljaks ja on hetkel kindel liider, et saada «Playboy aasta tüdrukuks», vahendab 72.ru. Kuna naine sattus alastipiltide pärast kriitikalaine alla, võeti ta nimi riigiametnike nimekirjast maha. Oma tööd Anufrieva siiski ei kaotanud.

Kritiseeriti ka seda, et Siberist pärit Anufrieva tahab Venemaalt lahkuda ja minna Euroopasse.

Vene nafta- ja gaasipealinnast Tjumenist pärit naisterahvas võttis osa Vene Playboy veebikonkursilt, et pääseda oma piltidega nende järgmise aasta kalendrisse. «Mul on nii ilusad pildid, et ma tahtsin neid jagada,» ütles Anufrieva.

«See on minu jaoks julge samm, aga ma tahangi olla vapper,» rääkis naine, kes poseerib piltidel ihualasti, olgugi et strateegilised piirkonnad on kaetud.

Anufrieva rääkis, et päevatöö ei peegelda tema sisemust ning ta tahab elus rohkemat saavutada. «Ei peaks olema nii, et ainult modellid, fitnessitreenerid ja blogijad võivad paljaks võtta,» arvas naine, kellele meeldivad aktifotod. «Tasakaalus naise keha on looduse parim perfektsuse näide,» usub kaunitar.

Anufrieva unistus on kolida välismaale. Tema raamaturiiulil on üle 150 saksakeelse teose. Samuti suudab naine keelega oma nina puudutada.