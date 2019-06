Kurikuulus O. J. Simpson liitus Twitteriga ja sattus kohe identiteedivarguse ohvriks

71-aastane O. J. Simpson avas Twitteri konto ja pani üles video, kus teatab, et kavatseb arveid klaarima hakata. «Hei, Twitter, peagi saate te lugeda mu mõtteid ja arvamusi kõige kohta. On palju minu nimega valekasutajaid, nii et see siin, TheRealOJ32, on ainuke ametlik. See peaks lõbus olema!» rääkis mõrvasüüdistusest puhtalt pääsenud mees videos.