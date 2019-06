Nike reklaamikampaania muutus kriitikaks volüümikate naiste suunal

«Ma arvan, et enamik neist inimestest ei tea ka, mida tähendavad probleemid kehakaaluga ja kuidas sellega konstantselt tegeleda. Tihti need inimesed näevad rohkem vaeva ja hoolitsevad enda eest kui need, kelle kaal ei muutu lihtsalt,» ütles Madli ja lisas, et paljud kritiseerijad on lihtsalt trollid ja paljud neist on ise väga hädas endaga ja selleks, et end paremini tunda, tehakse teisi maha.

«Igas teemas on kõiketeadjad, kes ei tea asjast midagi. Paljud meie ühiskonnas ikka veel arvavad, et peenike võrdub tervislik. Kahjuks või õnneks modellimaailmast tulles tean, et sellele on nii palju vasturääkivaid faktoreid. Hoopis teine asi on olla heas vormis ja terve,» lisas Madli Vilsar.

Erik Orgu ei ole kriitikutega nõus. «Ma ei saa nõustuda nendega, kes väidavad, et ülekaalulised on tingimata ebatervislikud, kuna minu jaoks tähendab sõna ebatervislik terviserikkega inimest ja ülekaal pole terviserike! Olen aidanud oma toitumiskavaga väga paljudel tüsedatel tervetel inimestel ülekilodest vabaneda, andes neile ette sobilikud toidukogused.»

Erik Orgu FOTO: Erakogu

Orgu tõi välja, et ülekaalus inimene võib tervislik olla ja ka tema tervis võib korras olla, aga ülekaal on esimene samm terviserikete suunas, alustades valutavast põlvest, mis kannatab ülekilodest tingitud lisakoormuse pärast, kuni südame-veresoonkonnahaigusteni välja.

«Goldi väited on liiga üldistavad, aga ülekaalulistel on rohkem terviserikkeid, mida annaks vältida, süües kvaliteetsemat toitu õigetes kogustes, st nii palju kui vaja, mitte nii palju, kui tahetakse,» ütles Orgu.

Kurvikatel naistel on raske riideid leida

Inimesed tõi Tanya Goldi artiklit kritiseerides välja tema ebaloogilise suhtumise, kus Nike ei tohiks tüsedatele spordirõivaid reklaamida, aga samas ütleb, et tüsedad peaksid trenni tegema. Madli leiab, et olukord on tegelikult vastupidine. Ta teab isiklikust kogemusest, kuidas uus ja vinge spordikomplekt võib muuta enesetunnet ning tõsta tuju ja tahtmist sporti teha. Modell tõi välja, et Eestis on tihti probleem ka see, et ilusad spordiriided lõppevad suuruses 44 ära. Naised, kes tahavad uuesti vormi saada ja enda tervise eest hoolitseda, peavad spordiriideid ostma meesteosakonnast.

Madli Vilsar FOTO: Erakogu

«See on väga kurb. Ma leian, et igas suuruses naine tahab ennast hästi tunda, kui ta trenni teeb. Nike on kusjuures üks viimastest maailmabrändidest, kes Eestis ka popp, mis tuleb välja pluss-suuruses või suuremate numbritega kui 42-44,» rõhutas Madli.

Ka Erik Orgu toob välja asjaolu, et inimesed tahavad sprorditegemiseks ilusaid riideid, millest saavad motivatsiooni treeningutega alustada. Orgu lisas, et Nike seisukohalt on oluline võimalikult paljudele inimestele võimalikult palju oma tooteid müüa. Nikele oleks suur sihtgrupp kasulik ja nad ei peaks ise turgu piirama.