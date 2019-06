Pildid ja video: laulja Mariah Carey pettis miljardärist kihlatut taustatantsijaga

Carey saatis oma armukesele Bryan Tanakale (36) seksikaid pilte olles kihlatud miljardäriga. Fotodel, mis ilmavalgust nägid, on Carey'l seljas väikesed kuldsed bikiinid ja ühel fotol on naine täiesti alasti!

Kuid enne kihluse ametlikku lõppu tegi laulja oma sünnipäeval armukesele sületantsu. See kuum hetk on jäädvustatud ka videole. Afäärile viitab samuti üks Carey ja Tanaka ühine foto, kus paar mõnuleb mullivannis. Naise 10 miljonit dollarit (ligi 9 miljonit eurot - toim) maksev kihlasõrmus Packerilt on naisel veel sõrmes.