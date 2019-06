Video: vaata, kuidas häbematu Oscari-võitja võõrast naist seksuaalselt ahistab

Näitleja Cuba Gooding Jr. oli koos oma tüdruksõbraga, Claudine De Niroga, New Yorgi baaris. Nad istusid parasjagu diivanil, kui nende kõrvale istus võõras naine. Koheselt paneb Gooding käe liitunud naise reiele.

Mõni hetk hiljem tõstab Gooding oma käe naise rinnale ning ahistatav paneb enda käe näitleja omale. Järgnevat hetke võib tõlgendada kaheti - naine kas lükkab Goodingu käe eemale või mees tõmbab naise käe enda suunas, et käele musi anda.

Pärast seda saabub nende seltskonda meesterahvas, kes suhtleb kõigi kolmega. Grupiga liituvad peagi veel mõned inimesed, ning seltskond lahkub antud diivanilt umbes 3 minutit pärast ahistamise hetke. Selleks hetkeks on näha, et ei ole toimunud ühtegi vaidlust.

30 minutit hiljem, kui Gooding ja De Niro istuvad ja suudlevad esimese korruse diivanil, naaseb nende juurde ahistatav. Naine räägib baari turvamehega ning TMZ töötlemata turvasalvestusel on näha, et naine ütleb korduvalt «Jah, ta tegi seda.»

Pärast juhtunut ja süüdistuse saamist, andis Gooding ennast politseile ise üles. Ta võeti vahi alla, kuid näitleja advokaat kinnitas, et isegi turvasalvestustel ei ole midagi kriminaalset näha. «Turvavideo näitab, mis tegelikult juhtus, ja see on kõige tähtsam,» lisas ka Gooding enne video avalikustamist.