Bradley Cooperi eks Irina Shayk on veendunud, et mehel oligi afäär

Kuulujutud Shayki rahulolematusest hakkasid tiirlema pärast Oscarite gaalat, kus Cooper ja Lady Gaga esitasid emotsionaalse loo «Shallow». Nüüd on aga arvatud, et Shayk hakkas Cooperi truuduses kahtlema juba «Täht on sündinud» filmivõtete ajal.

Lady Gaga läks kihlatust lahku veebruaris ning väidab, et nemad on Cooperiga vaid head sõbrad. Oscarite intiimset esitlust kommenteeris Lady Gaga järgmiselt: «Jah, inimesed nägid armastust. Aga teate mis? Me tahtsimegi, et te seda näete.»