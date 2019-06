Avaliku korra rikkumise eest kohtus käinud räppar Arop muutis nime

Lisaks süüdistas Arop, et Abraham jättis tahtlikult omapoolsetest ütlustest välja kolme erineva naise solvamise. «Lisaks minu ja teiste kaaskülastajate provotseerimise, oma kaaskonna ning aumehe julguse tunnistada, et ta pruukis liialt palju suud, mille eest teda hiljem ka löödi.»

Abraham omakorda väitis toona Elu24le, et konflikt algas sellega, et teda löödi. «Kordan üle – mina ei teinud esimest lööki. Mina olin baarileti ääres üksinda, kui minu ümber tulid ründajad mitmekesi,» sõnas ta.

«Arop oli projekt, mis näitas natukene minu teist külge... ja seda edukalt. Ma olen artist ja kunstnik ja seda ma tahtsingi näidata, et vahet pole, mis nime ma kannan, meest see ei muuda,» kommenteeris ta.

Räppar ütles, et see on suunatud EKRE-le.

«Me ei salli rahvasaadikuid, kes oma ego ja suure suuga enda rinda täispuhuvad. Ja sellega ei aita nad kedagi meie riigis peale iseenda palga säilitamise. Meil on vaja liidreid, kes on isetud,» selgitas ta.

Uku selgitas, keda ta «meie» all silmas peab. «Neid, kes ei usu et Eestist rahvusriiki kunagi saab, sest senise pugemise varjus on nüüd silmakirjalik vanameestel meie päästjateks hakata. Meeste ego on hapraim asi maailmas ja selle tagajärjel ei pea terved inimesed, häbis, nende meeleheidet pealt vaatama,» ütles räppar.