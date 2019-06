31 aastat koos olnud Kevin Bacon ja Kyra Sedgwick tänavad õnne, et nad on paparatsode jaoks igavad

Kevin Bacon ja Kyra Sedgwick kohtusid 1988. aasta telefilmi «Lemon Sky» võtetel ja armusid.

Nad abiellusid 4. septembril 1988, olles nüüdseks abielus 31 aastat. Neil on kaks last, 1989 sündinud Travis Sedgwick Bacon ja 1992 sündinud Sosie Ruth Bacon.

Baconil oli enne oma naisega kohtumist suhe näitlejanna Tracy Pollaniga.

Paar on mitmes intervjuus sõnanud, et nad mõlemad tundsid kohtudes, et kohtusid õige inimesega.

Kyra Sedgwick ja Kevin Bacon 8. juunil 2009 Hollywoodi Kuulsuste alleel FOTO: Mario Anzuoni / Reuters/Scanpix

«Mu elus oli suur segadus ja puudus mõte, kuid siis kohtasin Kyrat ja kõik muutus,» sõnas Bacon mõni aeg tagasi antud intervjuus.

Bacon lisas, et ta naine on tugev, tark, hell, kirglik, ilus ja veel palju muud.

«Teadsin kohe, et tema on see naine, kellega tahan pere luua ja lapsi saad. Kõik oli minu jaoks selge ja nii me elu ongi läinud,» jätkas staar.

Ka Sedgwickil jätkub oma mehe jaoks vaid kiidusõnu.

Kevin Bacon ja Kyra Sedgwick 2009 Los Angeles Lakersi ja Houston Rocketsi kohtumist vaatamas FOTO: Chris Carlson / AP/Scanpix

60-aastane Bacon ja 53-aastane Sedgwick on teinud oma näitlejatööd, kasvatanud lapsi ja tegelenud heategevusega, olles paparatsode jaoks igavad.

Sel Hollywoodi paaril on hea meel, et nad nii igavad ja igapäevased on olnud, sest neid ei ole kõmumeedia ahistanud ega neist skandaalseid lugusid tootnud.

Bacon ja ta naine on rõhutanud, et nad on ateistid ja ei usu jumalasse, kuid nad austavad inimesi, kes on usklikud. Nad on aktiivsed inimõiguslased, pooldades näiteks naiste õigust teha aborti.

Bacon ja Sedgwick osalesid 2011 genealoloogilises dokumentaalsaates «Finding Your Roots» (Otsimas oma juuri), milles ilmnes, et nad on oma kaugete esivanemate kaudu suguluses.