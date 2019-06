Neliksuhtes olev naine: meie seksuaalne aktiivsus on pingevaba

Amelia tunnistas 2016. aastal oma abikaasale, et soovib avatud suhet. Abikaasa nõustus ning nii kohtaski Amelia Tinderis 42-aastast Billyt.

Amelia sõnul oli mehest lahkuminek raske, kuid tunnistab, et ei oleks suutnud monogaamses suhtes enam olla. «Õnneks oleme siiani head sõbrad ja hoolivad vanemad oma kahele lapsele,» rõõmustab Amelia.

Aasta hiljem kohtas Laurel 35-aastast Jeremyt. Laurel veetis palju aega oma uue mehega ning Amelia tundis ennast väja jäetuna. «Ma olin väga kade, kui Laurel uue kallima leidis,» tunnistas Amelia, kes pärast Jeremyga kohtamist aga koheselt mõistis, et mees on tore ja väga kena.

Nõnda sai kolmikust nelik ja Amelia sõnul on kõik nende polügaamses suhtes väga rahul. Naine tunnistas, et nad seksivad kõik neljakesti koos, aga Jeremy ja Billy omavahel intiimsed siiski ei ole. «Korraga kolme inimesega intiimne olla on täiesti naturaalne,» tõdeb Amelia, kes armastab kõiki oma kallimaid.