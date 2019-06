Video: kas see on maailma kõige stressirohkem töö? Tegemist on sekunditäpsusega ja viga maksab karmilt kätte

Kuna need väikesed laevad ei võta hoogu maha ega peatu kaide ääres, siis peavad postiljonid olema kaile ja laevale tagasi hüpates väga täpsed, et nad vette ei kukuks, teatab cbs58.com.

Kuna aega on väga vähe, siis peavad nad tegutsema väga kiiresti. Seda tööd peetakse USAs üheks stressirohkemaks, kuid noorte postiljonide arvates on see väga lõbus. On ka juhtumeid, mil postiljon on kas kaile hüpates või laevale tagasi hüpates vette kukkunud.