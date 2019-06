Sipelgas on teinud jalgpalliajalugu, olles mänginud 7 korral jalgpalli MMil

3. märtsil 1978 Brasiilias Bahia osariigis Salvadoris sündinud Mota kodumaal kehtis siis seadus, et naised ei tohi jalgpalli mängida, teatab nytimes.com.

Selline seadus kehtestati diktaator Getulio Vargase võimu ajal 1941 ja see tühistati 38 aastat hiljem. Brasiilia seaduseandjate silmis oli jalgpalli agressiivne ja vägivaldne spordiala, mis naistele ei sobinud.

Kuigi see seadus 1979. aastal tühistati, ei muutunud suhtumine naiste jalgpallimängimisse.

Väikese tüdrukuna tahtis Mota koos vendadega jalgpalli mängida, kuid vennad ei tahtnud teda oma mängu. Mota ei andnud alla ja temast sai Brasiilia üks kuulsamaid naisjalgpallureid.

Ta sai oma töökuse eest hüüdnime Formiga, mis tähendab «sipelgas».

Brasiilia jalgpallur Formiga, kodanikunimega Miraildes Maciel Mota FOTO: PIxathlon / Norbert Schmi/SIPA /Scanpix

«Alguses mulle see hüüdnimi ei meeldinud, see oli kummaline. Naljatasin, et mul ei ole tundlaid ega suurt keha. Nüüd mulle see hüüdnimi meeldib,» sõnas brasiillanna.

Ta lisas, et jalgpallimaailmas kutsuvad kõik teda Formiga, vaid kodustele on ta Mira.

41-aastane keskväljakumängija Formiga on maailmas ainus jalgpallur nii naiste kui meeste seas, kes on mänginud seitsmel MMil.

Formiga on osalenud ka kuute olümpimängude naiste jalgpalliturniiril. Naiste jalgpall on suveolümpiamängude kavas alates 1996. aastast. Võimalik, et ta osaleb ka 2020. aasta Tokyo olümpiamängudel.

7. juunist kuni 7. juulini 2019 toimuvad Prantsusmaal naiste jalgpalli maailmeistrivõistlused. Osaleb 24 naiskonda, mängud toimuvad 9 linnas.

Naiste jalgpalli MM on toimunud alates 1991. aastast.

13. juunil aitas Formiga Brasiilia Austraalia vastu 2:0 juhtima, kuid teisel poolajal muutus seis 3:2 Austraalia kasuks ja Austraalia võitis.

Alagrupi viimase mängu Itaalia vastu peab Brasiilia võitma, et pääseda edasi. Kuid siis ei ole Formigat väljakul, kuna ta sai Austraaliaga peetud mängus selle MMi teise kollase kaardi ja mängukeelu.

Brasiilia naiskonna arsti Nemi Sabeh Juniori sõnul on Formiga küll 41-aastane, kuid ta treenitud keha on 22 – 25-aastase oma, läbides keskväljakumängijana mängu jooksul umbes 15 kilomeetrit.

Brasiillanna sõnul on ta jalgpalluri jaoks juba üsna eakas ja mängudest taastumine võtab rohkem aega kui nooremana.

Formiga jättis Brasiilia naistekoondisega pärast 2016. aasta Rio de Janeiro olümpiamänge hüvasti. Ta selgitas siis, et hoolimata aastatepikkusest tööst, ei ole Brasiilias naiste jalgpalli suhtumises suurt muutust toimunud ja see on üks põhjuseid, miks ta platsilt protestiks lahkub.

Ta sai «pensionil» olla süna vähe aega, sest üsna kiiresti oli ta nõus Brasiilia naistekoondises jätkama.

Formigal on leping ta praeguse klubiga, Prantsusmaa Paris-Saint Germainiga veel üks hooaeg.

Formiga sõnul ei saanud tema vendadest jalgpallureid, kuid nad on tema üle väga uhked.

«Nad ei räägi enam, et tüdrukutel ei sobi jalgpalli mängida. Olen elav näide, et sobib ja naised saavad jalgpallis edukad olla,» lisas brasiillanna.