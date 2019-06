Kanal 2 vastab: telesaade «Mängi ja võida» ei peta raha välja, mängureeglid tuleb selgeks teha

«Interaktiivse telemängu «Mängi ja võida» näol on tegemist meelelahutusliku otsesaatega, kus televaatajatel on võimalik oma teadmisi ja nutikust proovile pannes võita rahalisi auhindu,» selgitas Kaljas Elu24-le.

Ta lisas ka, et sarnast saadet toodetakse kümnetes riikides üle Euroopa, sealhulgas ka Soomes, kus see on olnud populaarne mäng viimased kümme aastat. «Mängureeglid ja ülesehitus on kooskõlas Eesti seadustega ja fikseeritud ka tarbijakaitseametis, seega tegemist on täiesti legaalse telemänguga, millel on kindlad reeglid, millest tuleb kinni pidada.»

Kaljas tõdes ka, et iseenesest on Eesti televaataja jaoks tasulised kõned väga vana nähtus. «Alates Eurovisiooni ja teiste võistlussaadetega, kus on tasuline hääletamine ja lõpetades teiste väga erinevate saateformaatidega, kuhu on televaatajatel olnud võimalik helistada, kuvada saates oma kuulutusi või tellida soovilugusid.»

«Tänasel päeval tuleb see meilegi üllatusena, et väga väikesel osal televaatajatel on tekkinud arusaam, et kõned eritariifi numbrile ei ole tasulised, sest me oleme saates vastupidiselt väga selgelt informeerinud, et iga kõne on tasuline – isegi siis, kui kui need eetrisse ei jõua ja televaataja auhinda ei võida,» lisas ta.

«Iga kõne on helistaja jaoks tasuline,» rõhutas ta veel kord üle.

Kõik mängureeglid asuvad www.mangijavoida.com leheküljel ja sinna suunatakse televaatajaid ka otsesaate ajal. «Mängureeglites on väga selgelt fikseeritud, et kõik kõned, mis mängu tehakse, ei pääse otsesaatesse ja need valitakse juhuslikult,» selgitas Kaljas.