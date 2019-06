SUVINE SUHTE- JA SEKSIHOROSKOOP annab teada, kes petab ja kes saab seksi!

Jäär

Sa oled siia ilma sündinud liiderliku partnerina. Ühelt poolt on see paratamatus, kuid teiselt poolt oled sa oma tegude eest siiski ise vastutav. Kui praegune suhe ei rahulda ja kolleeg on ammu silma jäänud, siis tuleb aus olla ning praegusel partneril lasta minna. Olgem ausad, õnnetu kaaslase kõrval ei saa keegi õnnelikuks.

Sõnn

Sa oskad näha õnne, milles ulbid. Erinevalt teistest on sinu õnn sinu õuel ja ulapeal seda taga otsida ei tasu. Peaasi, et sa teda silmapiirilt ei kaotaks, sest mugavus toob kaasa tunde, et pingutada enam ei tulegi. Ometi on hea suhe pideva töö tulemus.

Kaksikud

Viimased tülid partneriga on sind korralikult laastanud ja näib juba, et käega löömine on parim lahendus. Aga küsi alustuseks endalt, mida saad sina paremini teha? Tee endale selgeks oma osa, vabanda ja muuda endast sõltuvat. Siis muutub ka maailm su ümber.

Vähk

Aeg on küps näidata, millest oled sa tegelikult tehtud ja mis kõik on sinus peidus! Sa oled väekam ja võimekam, kui oled lasknud välja paista. Sinu enesekindlus on alati pigem tagasihoidlik olnud. Mine nüüd poodi, osta uus suvine silmapaistev outfit, säti juuksed ja ütle endale kodust väljudes: «Ma olen ilus. Ma olen parimat väärt!». Ja astu maailma, et näha, mida on tal sulle pakkuda.

Lõvi

Sa näid tugev, aga hingelt oled sa kergelt murduv. Sinu suur süda ei lase vastu võtta väärituid, kel kohta su hinges enam ei ole. Aga ära muretse, metsas on palju puid. Lase sel tuule ja tormi poolt räsitud odavpuul oma teed minna. Veel parem, jäta ta sinna, kus ta leidsid. Kasse tuleb aidata, aga mehed peavad endaga ise hakkama saama.

Neitsi

Rahuolematu seksuaalelu on viinud sind ummikusse. Abi võid leida Epp Kärsini koolituselt (vastavalt, kas yonimassaaži- või lingamassaažikoolitus), tantralaagrist või hullema häda korral seksuoloog Imre Rammuli abil. Oluline on, et mõistaksid hea seksi vajadust. Elu on liiga lühike, et leppida kehva seksiga! Veel hullem - elada seksita.

Kaalud



Su kaaslane käitub veidralt? Peidab oma telefoni pidevalt ja mis kõige hullem, ta ei taha sinuga enam voodit jagada? Ära ole naiivne, ta petab sind. Ilmselt on ta selline argpüks, et ei julge aus olla. Ilmselt muretseb sellegi pärast, mida teised temast arvavad ja mis saab teie praegustest ja/või tulevastest lastest, lemmikloomadest. Peaasi, et sa end süüdistama ei hakka. Sina pole süüdi, et tema tõbras on!

Skorpion

Ära unusta, et õnneliku suhte retsept seisneb pidevas teineteisele pühendumises. Isegi, kui olete koos olnud 7 aastat ja teil kolm karjuvat last, tuleb leida aega teineteisele. Selle nädala jooksul tuleb sul leida vähemalt üks laste ja teiste segavate faktoriteta õhtu, mil pühendud vaid oma kaaslasele. Õige õhtu lahutamatu osa on hea seks ja seegi on sinu kätes!

Ambur

Sinu pidev soov leida vigasid oma kaaslases ja tema tegevuses räägib kõige enam ikka su enda kohta. Mine peegli ette ja hinda, mis on sinus valesti ja mida võiksid alates tänasest paremini teha. Seejärel mine poodi, soeta üllatus kaaslasele ja kirjuta talle «tänulikkuse kiri», milles tood välja vähemalt 18 põhjust, miks oled sa maailma õnnelikum mees/naine, et saad temaga hetki ja oma elu jagada.

Veevalaja

Sinu elus on mõõnaperiood. Olemasolev kaaslases ei ole sa enam kindel ja uut põnevat tegelast ei näi silmapiirile kerkivat. Maailmas elab siiski üle 7 miljardi inimese, kellest vähemalt pooled on vastassoo esindajad. Olgu, osad on neist liiga noored, aga paar miljardit sobivad sulle vanuse ja soo poolest kui rusikas silmaauku! Ja sa arvad, et uut paremat ei ole siit maailmast leida?

Kalad

Mäletad seda nägusat kutti/tsikki, keda hommikuses trammis kohtasid? Sinu õnn on sinu kätes. Aeg on unustada raamid ja tagasihoidlikkus - haara härjal sarvist ja kutsu silmarõõm või võõras kohvile kohe, kui keegi sulle silma jääb. Ja ära unusta, selles mängus kaotajaid ei ole.