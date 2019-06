Kõik, kel see õige veel leidmata, on hästi kursis - iga kuu teisel laupäeval on vallaliste kohtumispaigaks klubi Teater! Nii ka möödunud laupäeval. Kell lõi südaöö ja kohe võis klubi Teater ees kihavat elu näha! Tõelise möllu pani käima Siim Koppel, kes sel õhtul enda UV-trummidel võimsate soolodega külaliste kehast arglikkuse minema müristas & uute tutvuste loomiseks särtsu andis. Vaata galeriist, kes olid kaaslase otsingutel!