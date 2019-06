Kas oleks mõeldav? Peeter Oja «soovib sulgeda Tartus Riia maantee täies ulatuses kuni Elvani»

«Kõik see tooks Eestisse sada miljonitt eurot. Ja muidugi ka võttejärgset turistide masse, kes imestaks, millised idioodid siin maal elavad. Edith Sepaga pole veel rääkinud, kuid arvan, et ta on päri. Ikkagi Big Deal!» lõpetab ta oma Facebooki postituse.