Video: Donald Trump tegi prints Charlesist «vaalade printsi»

Trump kirjutas 13. juuni varahommikul USA idaranniku aja järgi, et ta on väsinud tema kohta räägitavatest valedest ja tema sõnade väänamisest. Eriti veel sellest, mis puudutab USA liitlasi ja vaenlasi.

Trump teatas, et kui liitlastel on midagi tema vaenlaste kohta öelda, siis ta kuulab huviga, kuid ta ei torma öeldut teistele võimuorganitele edasi rääkima.

«Ma kohtun ja vestlen iga päev välisriikide esindajatega. Kohtusin hiljuti Inglise kuninganna (Suurbritannia), Whalesi printsi, Briti peaministri, Iirimaa peaministri, Prantsusmaa presidendi ja Poola presidendiga. Me rääkisime kõigest! Kas ma oleksin pidanud nendel kohtumisel kuuldust kohe Föderaalsele Juurdlusbüroole (FBI) ette kandma? See on jabur,» kirjutas USA president.

Trump tahtis kirjutada selles sõnumis «prince of Wales», kuid kirjutas «prince of Whales», mis inglise keeles tähendab «vaalade prints».

Ei ole teada, kas Walesi prints Charles teab, et Trump tegi temast «vaalde printsi», kuid on teada, et sel Briti printsil on hea huumorimeel.