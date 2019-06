Heterote õiguste paraad mõjub LGBT kogukonnale mõnitusena

Mai lõpus teatas heterote õiguste eest seisva grupi Super Happy Fun America asepresident Mark Sahady, et Bostonis soovitakse augusti lõpus korraldada heterote uhkuse paraad. Paraad on vastukaaluks samas linnas sel kuul toimub geiparaad, kus seksuaalvähemused saavad tähistada enda kuulumist ühiskonda ja võidelda oma õiguste eest.

“Straight Pride” parade planned in Boston. With floats. pic.twitter.com/JcTsGRjNPn — carolynryan (@carolynryan) June 4, 2019

Super Happy Fun America gruppi kuuluvad peale Mark Sahady ka president John Hugo ning geisaadik Chris Bartley.

Kuigi grupp reklaamib ironiseerivalt eesootavat üritust, kui president John Hugo sõnas Boston Heraldi, et nemad kui heterod on tüdinenud, et neid koheldakse kui alamklassi kodanikke, siis on neil paraadi korraldamisega tõsi taga. Grupi esindaja sõnas väljaandele Cut, et neil käivad läbirääkimised Bostoni linnavalitsusega, kus nad üritavad paraadi jaoks, kust ei puudu ka autod ning õhupallid, tänavaid kinni panna. Küll aga sõnas linnavalitsuse esindaja, et organisatsioon ei ole veel linnalt lõplikku luba paraadi korraldamiseks saanud.

See ei tähenda, et seda ei toimuks. Kui Cut küsis Bostoni linnapealt Marty Walshilt kommentaari heterote uhkuse paraadi korraldamise kohta, siis otsest vastust väljaanne ei saanud, vaid linnapea kiitis hoopis äsja toimunud seksuaalvähemuste uhkuse nädalat.

Geiparaad Bostonis. FOTO: Elise Amendola / AP

«Igal aastal korraldab Boston nn uhkuse nädala, kus meie linn tuleb kokku, et tähistada mitmekülgsust, jõudu ja LGBT kogukonna aktsepteerimist. See on eriline nädal, mis tähistab Bostoni väärtusi – armastust ja kaasamist. Need on kõigutamatud,» sõnas Walsh.

Super Happy Fun America veebisaidil palub grupp oma toetajatel linnapeaga ühendust võtta, et nõuda hetereode vastase diskrimineerimise lõpetamist, sest ka nemad vajad paraadi. Lisaks sellele ristisid ürituse korraldajad Brad Pitti enda maskotiks, kuna ta sobib nende arvates selle ürituse näoks. Mõned päevad tagasi teatas Super Happy Fun America, et nende paraadi esinäoks ehk suur marssaliks saab tuntud homoseksuaal Milo Yiannopoulos.

Paraadid on LGBT kogukonna pärusmaa

Eesti LGBT Ühingu juhatuse liige Kristiina Raud sõnas, et Straight Pride ehk heteroseksuaalsete inimeste õiguste nimel peetav üritus on sellisel kujul parimal juhul rumal, halvemal juhul solvav ja ohtlik LGBT+ kogukonnale.

«Teadmatusest küsitakse, miks ei ole heterote pride’i, võib vastata, et pride pole pidu peo nimel, vaid on ajalooliste ja tänapäevaste kannatuste tõttu sündinud üksteise jõustamise ja toetamise hetk,» sõnas Raud.

Ta lisas: «Kui aga sellegipoolest korraldatakse üritust, mille kirjeldus on identne LGBT+ kogukonna võitluse keelega ning asendatud on vaid orientatsiooni tähistus, on tegu mõnituse ja halvasti varjatud vaenulikkusega.»