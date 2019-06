YouTube eemaldas oma platvormilt vihakõne alusel Varro Vooglaiu video

Tänaseks on YouTube’ile saadetud anonüümsed kaebused, mille alusel on saade juba maha võetud.

«Nii et homoaktivistide sigaduste avalikkuse ette toomine on nüüd siis VIHAKÕNE,» parastas Vooglaid Facebookis.

«Vaadake, inimesed, mis toimub — siin on reaalne probleem sõnavabadusega. Ja ühtlasi on näha, mida nn vihakõne kriminaliseerimine tegelikult tähendaks — riikliku repressiivvõimuga tagatud ideoloogilist diktatuuri. Ei saa eitada, et selline asi ajab vihaseks,» lisas ta.

Postituse all hakkati Vooglaiule soovitama, et ta peaks kogu täiega YouTube'ist ära minema, kuna see on liialt kallutatud. Teiste lahendustena nähti Vimeo, BitChute või vastuolulise psühholoogiaprofessori Jordan Petersoni uus platvorm Thinkspot.