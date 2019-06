Kim Jong-un andis väidetavalt hukatud ekskallimale kõrge ametikoha

Jaapani ja Lõuna-Korea väljaanded kirjutasid, et see muusikavideo pahandas Põhja-Korea juhtkonda ja nad nad liigitasid selle pornograafiliseks.

Siis ilmusid lood, et Hyon ja teised naised, kes selles üles astusid, lasti Kimi käsul maha. Kuna Põhja-Koreas on mahalaskmised salastatud, siis ei olnud sellel väidetaval juhtumil kinnitust.

2013 teatas Lõuna-Korea meedia, et Hyon tegi veel ühe video, mille eest saaks ta samuti hukata. Sellel on näha nappides kostüümides naisi tantsimas Elvis Presley pala «Aloha Oe» järgi.

Ka siis levisid jutud, et Kim lasi Hyoni hukata, kuid Lõuna-Korea meedias lükati need ümber.

Inimõigusorganisatsiooni Transitional Justice Working Group teatel on neil siiski andmeid, et Põhja-Koreas pannakse toime avalikke hukkamisi, et rahvast hirmu abil kontrolli all hoida.