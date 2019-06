Verinoor kaunitar deidib seitsme suhkruissiga ja kasseerib neilt igakuiselt metsikuid summasid!

Paljud neist meestest on üle neljakümne aastased ning nende elustiil on väga pillav. Valentina sõnul teenivad «suhkubeebid» ühe deidiga ligi 3000 naela.

Hetkel deidib ta ise seitsme vanema mehega, kellelt kasseerib igakuiselt kokku ligi 21 000 naela.

Valentina ei tee sellest ka mingit saladust: «Ma küsin deitide eest palju raha.»

«Ma löön end tema jaoks üles ning kõik see maksab.»

Samuti avaldab tüdruk, et saab oma suhkruissidelt rohkelt uhkeid kingitusi - ta avaldas, et mõned kingitused maksavad lausa üle tuhande naela.

Ent Valentina sõnul ei tee ta seda vaid raha pärast, talle meeldivadki vanemad mehed. «Ma ei suuda omavanuste poistega lävida,» tunnistab ta.

«Nad istuvad pigem kodus ja mängivad FIFA-t.»

Valentina väidab ka, et tema ja suhkruisside vahel on ka päriselt vastastikune tõmme. Tüdruku sõnul ei soovi mehed endale naisi, kes toovad nende ellu probleeme. Mehed soovivad hoopis kohtuda tüdrukutega, kes süstivad neisse noorust ja elujõudu.

Ta avaldab ka, et mõnedele meestele meeldib see, kui ta riietab end seksikaks koolitüdrukuks. «Vahel on kaasatud ka rollimäng - see teeb seksi huvitavaks.»

«Mulle meeldib see ka... See on lõbus,» lisab ta.

Kuigi Valentina ei tee saladust ka sellest, et tema suhted suhkruissidega on seksuaalsed, leiab ta, et see on deitimise loomulik osa.

«Minu suhted nende meestega on seksuaalsed, ma ei hakka valetama.»

«Loomulikult ma tahan nendega magada. Loomulikult tahan ma neilt riided seljast rebida - just nii, nagu igas teises tavalises suhtes.»

Tulevikus plaanib Valentina oma lemmik-suhkruissiga ka abielluda.