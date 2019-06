ENNE JA PÄRAST PILDID: tüdrukutebändi Little Mix lauljatar on tundmatuseni muutunud!

Tüdrukutebänd Little Mix loodi 2011. aastal briti talendisaates «X Factor». Alates selles ajast on Jesy ja teised bändiliikmed suure tähelepanu all olnud.

Seega pole ei fännidele ega kriitikutele märkamata jäänud Nelsoni totaalne muutumine. Mitmed fännid on lausa veendunud, et Jesy on oma «uue näo» saavutamiseks isegi kirurgi noa all käinud.

Tüdrukutebänd Little Mix 2012. aastal. Vasakult: Leigh-Anne Pinnock, Perrie Edwards, Jesy Nelson ja Jade Thirlwall. FOTO: Scanpix / UK Press/Press Association Images

2019. aastal rääkis lauljatar BBC3 dokumentaalis kehapildist ja vaimsest tervisest ning avaldas, et internetitrollid on teda aastaid kiusanud ja häbistanud.

Jesy tunnistas: «Ma tahtsin peitu pugeda. Kui ma olin 13-aastane, oli mul alopeetsia (nahahaigus, mis põhjustab juuksekadu - toim), sest mind kiusati ja see tekitas stressi. Seetõttu armastangi ma oma suurt soengut praegu nii väga.»

Jesy Nelson 2013. aastal. FOTO: Scanpix / AP

«Ma ei oodanud aga seda, et mind kiusatakse ka täiskasvanuna,» tunnistas lauljatar.

«Ma olin liimist lahti, aga ma olen oma keha suhtes nüüd palju enesekindlam.»

Vaatamata rohketele kuulujuttudele, pole Jesy ise kunagi avalikult tunnistanud, et ta on ilukirurgi noa all käinud.

Briti väljaanne Daily Star võttis ühendust ilukirurg Sarah Tonksiga ning uuris temalt, milliseid ilukohendusi on Jasy teinud.

Tüdrukutebnäd Little Mix (vasakult: Leigh-Anne Pinnock, Jesy Nelson, Jade Thirlwall ja Perrie Edwards) Global Awards galaõhtul 2019. aastal. FOTO: Scanpix / CAN/Capital Pictures

Ilukirurg võrdles lauljatari vanemaid pilte uuematega ning sõnas, et märkimisväärselt on muutunud Jasy lõua- ja huulepiirkond.

«Kindlasti on märgata, et tema lõuajoon on tunduvalt teravam,» sõnas ilukirurg.

«Kuigi kaalulangus võis sellele kaasa aidata, ei usu ma, et ainult see annaks sellise tulemuse.»

Jesy Nelson ja poiss-sõber Chris Hughes 2019. aastal ratsavõistlustel. FOTO: Scanpix / imago images / Inpho Photography

«See võib olla ka lihtsalt Photoshop, aga ma kahtlustan, et ta on lasknud endale pisut Botoxit süstida,» lisas ta.