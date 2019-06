Mis on saanud kurikuulsa O. J. Simpsoni lastest?

Pärast saatuslikku õhtut 12. juunil 1994. aastal pidid Sydney ja Justin leppima teadmisega, et nad ei näe oma ema enam kunagi. Umbes samal ajal ähvardas lapsi oht, et nad võivad ka oma isast ilma jääda.

1994. aastal mõrvatud O.J. Simpsoni eksabikaasa Nicole Brown Simpson ja tema sõber Ron Goldman. FOTO: Scanpix / AP

Nimelt kahtlustati endist NFLi superstaari O.J. Simpsonit oma eksabikaasa ja tolle kaaslase tapmises. Simpsoni kohtuprotsessi näidati toona isegi televiisoris ning seetõttu on seda nimetatud ka «sajandi kohtuprotsessiks».

1995. aastal mõisteti O.J. Simpson siiski õigeks. Vaatamata sellele kaebas Ron Goldmani perekond asja edasi tsiviilkohtusse.

Kohtuprotsesside vältel hoiti Simpsoni lapsed tähelepanu keskpunktist eemal. Nicole Brown Simpsoni õde Tanya Brown rääkis 2014. aastal väljaandele Radar: «Pärast kohtuprotsesse olime emaga «Tiim Brown». Meil oli kindel koht, kuhu me lapsed viisime ja kust kohast me nad hiljem jälle peale korjasime.»

«Me olime temaga (O.J. Simpsoniga - toim) laste tõttu pidevalt kontaktis... Ta jääb igaveseks Sydney ja Justini ellu ning mingil moel jääb ta alatiseks ka meie perega seotuks.»

«Mina olin see, kes pidi minema majja, kus ta elas ja lapsed kaasa võtma,» tunnistas Brown. «See oli minu jaoks väga raske, aga ma sain sellega hakkama.»

O.J. Simpson 1995. aastal kohtusaalis, kui ta õigeks mõisteti. FOTO: Scanpix / AP

«Nad jäävad alatiseks oma isa armastama. Ma austan seda otsust,» lisas ta.

2000. aastal kolisid lapsed Floridasse, kus nad said elada võrdlemisi rahulikku elu, vaatamata sellele, et nende isa süüdistati korduvalt erinevate kuritegude toimepanemises.

2008. aastal saadeti O.J. Simpson relvastatud röövi ja inimröövi eest trellide taha. Ta vabastati vanglast ennetähtaegselt 2017. aasta juulis.

Selleks ajaks, kui ta vabanes, olid tema lapsed juba täiskasvanud.

Sydney Simpson lõpetas 2010. aastal Bostoni ülikoolis sotsioloogia eriala. Pärast ülikooli lõppu elas ta mõnda aega Atlantas ja kolis seejärel Florida osariiki, St. Petersburgi linna.

33-aastasel Sydney'l on oma kinnisvaraäri ning ta haldab ta mitmeid valdusi, mida ta selles piirkonnas omab.

Justin Simpson, kes tähistab peagi oma 31. sünnipäeva, elab samuti St. Petersburgi linnas ning on oma õega väga lähedane.

Ka tema tegeleb kinnisvaraga.

Erinevalt oma õest on Justin sotsiaalmeedias tunduvalt aktiivsem, tal on sotsiaalmeedia kontod on nii Twitteris kui ka Facebookis.

Samuti suhtlevad lapsed jätkuvalt oma isaga. 2018. aastal jäi O.J. Simpson kõmupiltnike kaamerate ette Floridas. «Ma olen kaks või kolm korda Floridas käinud, et näha oma lapsi ja vanu sõpru,» rääkis Simpson 2018. aastal väljaandele Associated Press.

O.J. Simpson 2013. aastal. FOTO: Scanpix / AP

Samuti tunnistas O.J. Simpson, et ei räägi lastega 1994. aastal juhtunust. «Me ei pea tagasi minema ja taaselustama me elu kõige halvemat päeva,» ütles ta. «Minu pere ja mina oleme jõudnud kohta, mida me kutsume «positiivseks tsooniks». Me keskendume positiivsetele.»

Ka laste tädi Tanya Brown suhtub olukorda samamoodi. «Me ei räägi juhtunust,» tunnistas naine.