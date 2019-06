Meditsiiniline mõistatus: naise genitaalidest voolas rinnapiima

29-aastane naine oli sünnitanud oma teise lapse, kui tal tekkis häbeme paremasse poolde valu ja arstid arvasid, et tal on seal mädapaise, kuid uurimine näitas midagi hoopis haruldast, teatab livescience.com.

Arstid tegid kindlaks, et naise alakehast voolas rinnapiima ja nad arvasid, et naisel on mingi mutatsiooni tõttu rinnakude ja piimanäärmeid genitaalides ning need on «töökorras».