PILDID «Kas sa oled arust ära?» Tšornobõli tuumakatastroofi alal paljarinnu poseerinud tüdruk sai sotsmeedias kõvasti sugeda

ÜRO usub, et vähemalt 4000 inimest suri Tšornobõli tuumakatastroofi tagajärjel. Greenpeace usub aga, et hukkunute arv võib ulatuda kuni 93 000 inimeseni, vahendab Daily Mail .

Asi on läinud lausa nii hulluks, et mitmed sotsiaalmeedia kasutajad ründavad tüdrukut eriti karmide kommentaaridega. Mitmed kasutajad on isegi kirjutanud, et loodavad, et ta sureb kiiritusmürgituse tagajärjel, kirjutab Daily Mail.