Teise maailmasõja aegsed kallimad said 75 aastat hiljem taas kokku

«Kui ta veoautosse hüppas, hakkasin nutma. Olin väga kurb. Lootsin, et kui sõda lõppeb, siis tuleb ta minu juurde tagasi,» sõnas prantslanna.

Pärast sõda asus Pierson õppima inglise keelt lootuses, et kui mees tuleb, siis saab temaga ta emakeeles rääkida.

Selle kuu alguses osales endine sõdur Robbins Prantsusmaal Normandia dessandi aastapäeval, võttes kaasa ka foto endisest kallimast. Ta ei teadnud, kas naine on elus, kuid lootis, et on.