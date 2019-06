Pikselöögi saanud mootorrattur hukkus, rehvid teda ei kaitsnud

Tegemist on sel aastal USAs teise inimesega, kes pikselöögi tagajärjel sellisel viisil on elu kaotanud, teatab livescience.com.

Sotsiaalmeedias hakati arutama, et mootorrattal on kummist rehvid, mis oleksid 45-aastast ratturit pidanud pikselöögi eest kaitsma, kuid nii ei juhtunud.

USA pikseturvalisuse ameti esindaja John Jenseniuse sõnul ei kaitse kummist asjad pikselöögi eest. Tegemist on linnalegendiga, millel ei ole tõepõhja all.

«Seda on teaduslikult tõestatud, et kummist rehvid ei kaitse pikselöögi eest,» kinnitas ekspert.

Jensenius lükkas ümber ka teise piksega seotud linnalegendi. See on, et kui väga kiiresti sõita, siis pikne ei taba sõidukit.

Jenseniuse sõnul on olnud juhtumeid, milles juht on seisnud mootorratta läheduses, sinna on löönud pikne ja ta on hukkunud.