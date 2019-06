Pildid ja video: hertsoginna Catherine käis lambaid pügamas

Meediasse jõudnud fotodelt on näha, et tööriideid kandnud Catherine’ile lammaste pügamine meeldis, sest tal oli pidevalt naerunägu ees.

Ka prints William proovis, kuidas on lammast ta villast vabastada, kuid see ei kulgenud nii lõbusalt kui ta naisel.

Farming Networki tegevjuhi Adam Day sõnul ei ole farmerite tulevikuväljavaated just roosilised ja nad on tuleviku pärast mures, et neil on raskem oma toodangut müüa.