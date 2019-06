Uus muusikalitäht on sündinud? Miina Rihanna Rõivas sai muusikalis solisti rolli

Miina Rihanna rääkis saates ka, et kodus aitab ema tal laulmist õppida. «On õpetanud mulle mõned laulud üksi selgeks. Ma arvan, et ilma tema abita ei oleks ma oma ühte laulu selgeks saanud,» rääkis tüdruk.

Selge on see, et noor Miina Rihanna ühendab uues muusikalis nii tantsimise, laulmise ja näitlemise. «Mu enda numbril on tants ja mõnes teises lauluski saab tantsitud,» selgitab tüdruk.