Need kolm faktorit suurendavad homoseksuaalsuse esinemise tõenäosust

Daily Maili teatel on geimehed heteromeestest 34% suurema tõenäosusega vasakukäelised. Homoseksuaalsuse tõenäosust suurendab ka ühe või mitme vanema venna olemasolu. See faktor suurendab võimalust 15% võrra.

Veel soodustab tõenäosust, et poiss on homo, homoseksuaalsete pereliikmete olemasolu ükskõik kas ema- või isapoolses suguvõsas.

Kuid uurimuse autorid toonitavad, et neid faktoreid pole mõtet liita. Ehk et kui poiss on vasakukäeline ja tal on mitu vanemat venda, ei suurene tõenäosus mitmekordselt. Toronto teadlaste kinnitusel tõestab uuring, et uurimuses osalenud geimehed, kel on mitu vanemat venda, olid peamiselt paremakäelised.