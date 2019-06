Galerii: moeüritus tõi Tartus kokku kaunid külalised ja autasustas parimaid tegijaid

Tema sõnu kinnitab ka nii rahvusvahelise kui kohalike žüriiliikmete imetlus kollektsioonide kvaliteedi ja fantaasia poolest. «Kuna tegemist on moefestivaliga, mis otsib üles värske moe ning ärgitab just noori disainereid looma, siis tänavuste tulemuste põhjal võime öelda, et Eff-st on kasvanud uue moe suursündmus. Festival, mis pakub mõnusaid moeampse, uusi trende ja üllatusi moehuvilistele,» võtab Elo Meier pea nädala kestnud moesündmuse kokku.