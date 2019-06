Näitleja Michael Caine avaldas, kuidas ta 46 aastat tagasi kummalisel viisil oma naise leidis

Praegu 86-aastase Caine’i sõnul oli ta ühe oma sõbra juures külas, kui televiisorist näidati Maxwell House Coffee reklaami, mis oli tehtud Brasiilias ja seda kohvi reklaamis ilus naine, teatab news.com.au.

Caine’ile jäi see naine silma ja ta ütles sõbrale, et otsib ta üles.

«Mul on piisavalt raha ja ma kavatsen juba homme lennata Brasiiliasse, et see tüdruk leida,» sõnas Caine sõbrale.

Nad läksid õhtul koos sõbraga baari, kus oli kolmas sõber, kellele räägiti Brasiiliasse lendamise ja reklaaminaise otsimise plaanist.

See sõber teatas siis, et oli Maxwell House Coffee reklaaamitegijate seas ja naine, keda ta tahab otsida, ei ole Brasiilias, vaid Londonis.

Ilmnes, et tegemist oli Briti Guayanast pärit india juurtega modelli Shakira Bakshiga, kes elas Caine’ist vaid kahe kilomeetri kaugusel.

Michael Caine ja ta naine Shakira Caine 1970. aastate lõpul FOTO: GP/MPI/Capital Pictures /Scanpix

Caine sai oma sõbra kaudu naise telefoninumbri, helistas talle ja kutsus kohtingule.

«Pidin talle helistama 11 korda, sest 10 korral ütles ta mulle ära, kuid lõpuks nõustus. Olime kohtingul ja saime kohe aru, et leidsime hingesugulased. Oleme alates 1973. aastast koos, abiellusime USAs Las Vegases kiirkorras,» meenutas Caine intervjuus.

Caine’idel on 46-aastane tütar Natasha Haleema, kellel on oma eksmehe Michael Halliga kaks poega, kes kannavad vanaisa Michael Caine’i nime. Üks on Taylor Michael Caine Hall ja teine Miles Michael Caine Hall.

Michael Caine koos naise Shakira ja tütar Natashaga (vasakul) FOTO: GP/MPI/Capital Pictures /Scanpix

Michael Caine oli 1955 – 1962 abielus Patricia Hainesiga, kellega tal on tütar Dominique Caine.

Kahekordne Oscari-võitja Caine rääkis ka sellest, kuidas ta sai teada oma poolvennast, kellest ei olnud tal aastaid aimugi.

«Olin juba üle 40, kui mul oli roll filmis, mille tegevus toimus haiglas. Me filmisime Londoni ühes haiglas. Seal astus minu juurde arst, kes küsis, kas ma olen Michael Caine. Ta sõnas, et minu ema käib igal esmaspäeval selles haiglas. Küsisin, et miks ja see mees vastas, et oma poega vaatamas,» meenutas Caine.

Caine sai siis teada, et ta emal on lisaks temale ja poeg Stanleyle veel üks poeg, keda ta on varjanud.

Haigla töötaja küsis, kas Caine tahaks selle mehega tutvuda ja näitleja vastas jaatavalt.

«Mind viidi palatisse, kus lamas voodis minust vanem mees. Ilmnes, et see mees oli erivajadustega ega suutnud enda eest hoolitseda. Ema hoidis seda palju aastaid saladuses, kuid igal esmaspäeval käis ta teda haiglas külastamas,» lisas Caine.

Michael Caine’i poolvend David, kes kannatas kogu elu ägedate epilepisahoogude all, suri 1992. aastal.

Michael Caine (sünninimega Maurice Joseph Micklewhite) sündis 14. märtsil 1933 Londonis.

Ta filmikarjäär sai alguse 1950. aastatel ja nüüdseks on ta mänginud sadades filmides.

Michael Caine ja Roger Moore 1990. aasta filmi «Bullseye!» võtetel FOTO: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan/Scanpix

Michael Caine ja Katie Holmes 2017. aasta filmis «Dear Dictator» FOTO: CAP/MFS / Image supplied by Capital Pictures/Scanpix

Caine on inglasest režissööri Christopher Nolani üks lemmiknäitlejaid. Caine on mänginud seitsmes Nolani filmis: 2005 «Batman Begins», 2006 «The Prestige», 2008 «The Dark Knight», 2010 «Inception», 2012 «The Dark Knight Rises», 2014 «Interstellar» ja 2017 «Dunkirk».

Režissöör Christopher Nolan FOTO: Arthur Mola / AP/Scanpix