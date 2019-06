Meediaväide: Türgi 16-aastased jalgpallurid veetsid Kreekas öö prostituutidega

Tegemist on mängijatega, kes on sündinud 2003, kuid oma noorusele vaatamata veetsid nad väidetavalt Kreekas öö prostituutidega.

See juhtum tuli päevavalgele, kui noormehed võtsid naised, kellega nad öö veetsid, hotelli hommikusöögile kaasa.

Naine jalgpalliga. Pilt on illustreeriv FOTO: Randolf Berold / PantherMedia/Scanpix

Kreekas toimunud turniiril olid kaasas ka osade mängijate vanemad, kes ööbisid meeskonnaga samas hotellis, kuid nad ei teadnud juhtunust enne, kui noored jalgpallurid koos naistega välja ilmusid.

«Kuidas see sai meie silme all juhtuda? Millise mulje see jätab meeskonnast? Tundub, et U-16 mängijad võivad välismaal olles teha mida tahavad, treenerid ei hoia neil silma peal,» sõnas üks isa.

Beşiktaşi juhtkond kinnitas, et ka nemad kuulsid sellest skandaalist, kuid asi ei ole nii, nagu meedia teatas.

«Meie andmetel oli ühel mängijal tüdruksõber kaasas ja ta palus tüdrukul oma hotelli tulla, et nad saaksid koos hommikusööki süüa. Treenerid sekkusid kohe, kui said teada, et seal on mängija kallim,» teatas juhtkonna esindaja.

«See mängija jäeti pingile, sest ta rikkus reegleid. Tegelikkuses ei ole see juhtum selline, nagu väideti. See lihtsalt puhuti suureks,» lisas esindaja.

Saksa ja Türgi meedia teatel said veel mitu mängijat mõneks ajaks mängukeelu ning see viitab, et ikkagi oli midagi nii skandaalset, et nad meeskonnast kõrvaldati.

Beşiktaşi jalgpalliklubi konkurent Fenerbahçe S.K. tunneb väidetavalt mängukeelu saanud mängijate vastu huvi ja tahab neid endale saada.

Jalgpallur. Pilt on illustreeriv FOTO: Harry Müller / PantherMedia /Scanpix

Skandaalist hoolimata võitis Beşiktaşi U-16 meeskond Kreekas Rhodosel peetud turniiri. Türgi noorjalgpallurid alistasid finaalis Kreeka Panathinakose U-16 meeskonna 2:1.

Beşiktaşi jalgpalliklubis on veel teine skandaal, kuna Inglise Liverpooli klubist põhimeeskonnas laenuks olev sakslasest väravavaht Loris Karius andis klubi kohtusse väitega, et talle ei ole palka makstud vastavalt lepingule, vaid ta on saanud vähem.

Türgi meeskonna Beşiktaş värvavaht, 25-aastane sakslane Loris Karius FOTO: Seskimphoto / imago images /Scanpix

Värvavaht Karius sai 2018 kuulsaks sellega, et Meistrite liiga finaalis tegi mitu viga, mille tõttu Liverpool kaotas Ukrainas Kiievis peetud finaalmängu Madridi Realile 1:3.