Pildid: milline näeb välja hiirevile?

FOTO: The World Around Ewe / SWNS /Scanpix

Inglase teatel on seda vile lihtne kasutada ja see teeb kena heli.

«Ma ei olnud neid valmistades kindel, et kas keegi neid tahab, sest üsna paljudele ei meeldi näo juures surnud hiir. Sain tagasisidet, et need viled siiski meeldivad, sest hiired ei jäta surnud hiire muljet, pigem näevad välja nagu mänguhiired,» sõnas taksidermist.

FOTO: The World Around Ewe / SWNS /Scanpix

FOTO: The World Around Ewe / SWNS /Scanpix

Mitmed hiirevile kasutajad on toodet sotsiaalmeedias kommenteerinud, et see on suurepärane ja huvitav.