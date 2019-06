Koomik Mattias Naan võttis Elton Johni filmi väga omapäraselt vastu

Elton John ei varja oma metsikut minevikku. Tegelikult hoopis vastupidi, sest just superstaar ise ärgitas «Rocketmani» tootjaid, et need tema seksi ja kokaiiniga täidetud päevi ausalt kujutaksid.

Elton John FOTO: Adrian Dennis / AFP / Scanpix

Filmi «Rocketman» valmimiseks kulus ligi kaks aastakümmet, sest laulja sõnul ei saanud paljud tootjad tema visioonist aru. «Mitmed stuudiod soovisid, et kaotaksime fantaasiaelemendi ja teeksime lihtsalt eluloofilmi, kuid see ei olnud minu soov,» sõnas Elton John.

Nüüd on filmi igal juhul valmis ning selle suur melu on mõjunud ka koomikule Mattias Naanile. Koomik avaldas Elton Johni filmi puhul Instagrami väikese videoklipi, kus ta värvilisel taustal laulab eesti keeles Queeni laulu «Don't Stop Me Now», hoides käes jalgpalli.

Steen filmist «Rocketman (2019)». FOTO: David Appleby / Image supplied by Capital Pictures